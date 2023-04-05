Karamollaoğlu'nun geldiği son nokta: Gündemime hiç girmedi

6'lı masanın ortaklarından Temel Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu'nun ayakkabılarıyla seccadeye bastığı Türkiye gündemine oturan fotoğraflar hakkında "Benim gündemime hiç girmedi" ifadelerini kullanarak meselenin kendisi için önemi olmadığını ifade etti.

Gündeme oturan seccade skandalıyla ilgili Karamollaoğlu'nun yaptığı açıklamalar şu şekilde;

"Ben tamamını acziyet olarak görüyorum. Kendi acziyetlerini örtebilmek için seccade onların önüne bir kurtarıcı mesele olarak geldi. Dönüp dolaşıp 'seccade' diyecekler. Bundan sonra seçime kadar vazgeçmeyecekler. Bu işe yaramaz. İnadına "Ben AK Parti'yi destekleyeceğim" diyorsa o insanlar bunu kullanmakta tereddüt etmezler.

"İBADETE, İSLAM'A İTİBAR BÖYLEMİ ARTACAK?"

Kendi dertlerine derman arayan insanlar çözümü arayan insanlar buna itibar etmezler. Yanlışlıkla, kendisi özür dileyen bir kişinin seccadeye basmış olması mı Türkiye'nin problemlerini çözecek. Veya ibadete İslam'a itibarın böyle mi arttığını göreceğiz?

Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek'in "Bu olaydan sonra Kemal Beyle görüştünüz mü? Bu mevzuda bir tavsiyeniz oldu mu?" sorusunu da cevaplayan Karamollaoğlu şu ifadeleri kullandı;

"BU MESELE BENİM GÜNDEMİME HİÇ GİRMEDİ, HİÇ DÜŞÜNMEDİ"

Biz o meseleden sonra çok kısaca beraberce oturup çay içtik. Bu meselede benim gündemime hiç girmedi. Ben hiç düşünmedim. Yani bu meselenin Türkiye'de böyle bir problem haline getireleceğini düşünmedim. Bunu görünce şu kanaate geldim; Biz seçimde 15 Mayıs'ta iktidarız."