İzmir'de Antiochia Künefe adıyla bilinen Hattat Tatlıcılık A.Ş.'nin, naylon (sahte) fatura yoluyla FETÖ'nün finans yapılanmasına kaynak sağladığı tespit edildi. FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına ilişkin soruşturmanın detaylarına ulaşıldı. Yeni Şafak'ın haberine göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla FETÖ'nün güncel mali yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre, örgütün paravan şirketler ve sahte faturalar yoluyla kurduğu finans ağı gözler önüne serildi. Soruşturmaya dair rapora göre, şirket, örgüte yakın kişi ve firmalara yüklü miktarlarda sahte fatura düzenleyerek, sistematik biçimde para akladı.

PARAVAN ŞİRKETLERLE FİNANS MÜHENDİSLİĞİ

İncelemeye konu hesap hareketlerinde, temizlik ürünlerinden ambalaja, medikalden turizme kadar çok farklı alanlarda faaliyet gösteren şirketlere fatura kesildiği belirlendi. Söz konusu şirketlerin sahipleriyle birlikte şahıs firmaları üzerinden yürütülen işlemlerle, milyonlarca liranın kısa süre içerisinde gönderilip elden geri alındığı tespit edildi. Her işlemde yüzde 10 oranında komisyon alındığı, bu sistemin aylık bazda milyonlarca liralık kayıtsız nakit sirkülasyonu oluşturulduğu bildirildi.

KARANLIK AĞ

Rapora göre, Hattat Tatlıcılık bünyesinde yürütülen bu faaliyetlerin ticari mantıkla izah edilmesinin mümkün olmadığı, günlük ortalama 200 ila 300 bin TL, aylık ise 6 ila 8 milyon TL arasında ciro elde edildiği bilgisi yer aldı. Bu cironun en az 2-3 milyon TL'sinin doğrudan net kâr olarak kaydedildiği, paranın önemli kısmının örgütsel amaçlarla sistem dışına çıkarıldığı değerlendirildi.

SORUŞTURMA GENİŞLETİLDİ

Adli kaynaklar, FETÖ'nün finansal faaliyetlerinin yalnızca banka işlemleriyle sınırlı kalmadığını, paravan şirketler ve temizlik sektörü üzerinden yürütülen karmaşık ağların giderek arttığını belirtiyor. Özellikle restoran ve kafe işletmeciliği gibi nakit akışının yoğun olduğu alanların tercih edilmesi, örgütün denetimden kaçınmak ve iz sürmeyi zorlaştırmak için geliştirdiği yeni yöntemlerden biri olarak görülüyor. Soruşturma dosyasının genişletildiği ve farklı illerdeki bağlantıların da incelenmeye başlandığı öğrenildi.

STRATEJİ DEŞİFRE EDİLDİ

FETÖ'nün son yıllarda izlediği taktiksel dönüşüm, güvenlik birimlerinin dikkatini çekti. Örgüt, geçmişte olduğu gibi doğrudan kadrolaşma ve açık örgütlenme yöntemlerinden uzaklaşarak, daha çok görünmezlik esasına dayanan bir stratejiye yönelmiş durumda. 'Gölgede kal' parolasıyla hareket eden örgüt mensupları, ticaret, gıda, turizm ve hizmet sektörü gibi dikkat çekmeyen alanlarda faaliyet yürütüyor. MASAK ve emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, örgüt üyeleri adına kayıtlı olmayan şirketler üzerinden kurulan finansal ağlar, sahte fatura düzenlemeleri ve elden para transferleriyle destekleniyor. Örgütün bu yeni yapılanması, klasik hücre sistemini terk etmeden, iz bırakmadan varlığını sürdürmeyi amaçlıyor.

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