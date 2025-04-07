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Karanlıkta kalan ölümlere bir yenisi eklendi! ''Suçlu İmamoğlu'' notu bırakarak intihar ettiği ortaya çıktı

Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde tapularını vermediği kooperatif mağdurlarından Hikmet Kışla'nın, 'Suçlu İmamoğlu' notu bırakarak intihar ettiği ortaya çıktı. Kışla'nın yeğeni, 'Tapumuzu almayı beklerken, tapularımızın Beylikdüzü Belediyesine geçmiş olduğunu öğrendik. Biz tapu beklerken, yapmış olduğumuz ruhsatlı yapıların tapularını belediyeye aktardılar' dedi.

IHA7 Nisan 2025 Pazartesi 10:52 - Güncelleme:
Karanlıkta kalan ölümlere bir yenisi eklendi! ''Suçlu İmamoğlu'' notu bırakarak intihar ettiği ortaya çıktı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde karanlıkta kalan ölümleri de yeniden gündeme getirdi.

İstanbul Beylikdüzü ilçesi Yakuplu Mahallesi'nde 1993 yılında Gülseren Yapı Konut Kooperatifi kuran hak sahipleri, belediyeden ruhsat alarak 23 dönüm arsa üzerine 16 apartman inşa etti. Tapu almak için müracaat eden hak sahipleri, arazinin tapusunun imar düzenlemesi ile Beylikdüzü Belediyesi üzerine kaydedildiğini öğrendi. Dönemin belediye başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşen kooperatif yetkilileri, bir sonuç alamadı. Bunun üzerine hak sahipleri tarafından hukuk mücadelesi başlatıldı.

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Bu dönemde kooperatif üyelerinden Hikmet Kışla isimli tapu mağduru vatandaş yaşanan süreçle konuyla yakından ilgilendi. İddiaya göre, kooperatifin toplantısından önce İmamoğlu ile görüşen Kışla, "Sizin buralarda hiçbir hakkınız yok" cevabını alınca bunalıma girdi. Kışla, "Suçlu Ekrem İmamoğlu" yazılı not bırakarak intihar etti.

Hikmet Kışla'nın yeğeni Ramazan Kışla, amcasının intiharına kadar giden süreci anlatarak, "1993 yılında Kooperatife üye olup arsa alarak buraya bina yaptık. 2015 senesinden beri emlak beyannamesi ödüyoruz. Tapumuzu almayı beklerken, tapularımızın Beylikdüzü Belediyesine geçmiş olduğunu öğrendik. Biz tapu beklerken, yapmış olduğumuz ruhsatlı yapıların tapularını belediyeye aktardılar. Bu süreçte biz belediye ile görüştük ve tapularımızı talep ettik. Hatta amcam yazılı olarak noterden yazılı ihtar gönderdi ama cevap alamadı. Belediyeye gidildi görüşmeye, belediye de bu yerlerde bizim hiçbir hakkımız olmadığını söyledi. Ama idare mahkemesinden tersine karar çıktı. Amcam bu işe çok önem veriyordu. Kooperatife katılmamızda o vesile olmuştu. Bu işin bu şekilde olmasından kendisini sorumlu hissediyordu. Özellikle sık sık takip ediyordu süreci. Ruhsal olarak da sıkıntı yaşıyordu. O süreçte en son hayatına son vermeden birkaç gün önce sanıyorum belediye de ki bir görüşmede arsaların tapusunu alamayacağı izlenimi edinmişti. O umutsuzlukla hayatına son verdi. Bıraktığı notta 'Suçlu Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu' yazılı bir not bıraktı. Biz bu notu ilgili soruşturmayı yürüten savcıya da iletmiştik zaten. Ancak savcı takipsizlik kararı verdi" ifadelerini kullandı.

"İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞTÜM, BURADA HİÇBİR YERİNİZ VE HAKKINIZ YOK DEDİ"

Kışla'nın intiharından hemen önce Ekrem İmamoğlu ile görüştüğünü ifade eden Kooperatif Başkanı Metin Altıntaş, "Hikmet Kışla aynı bizim gibi bu kooperatifte hak sahibiydi. İntiharından 3 -4 gün önce toplantımız vardı. İntiharından hemen önce toplantıya geldiği zaman 'İmamoğlu ile görüştüm, hiçbir yerimizin ve hakkımızın olmadığını söyledi' dedi. Morali çok bozuktu ama biz hiçbir zaman şüphelenmedik böyle bir şey olacağından" şeklinde konuştu.

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