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  • Karantina olması gerekiyordu, sokakta maskesiz yakalandı: KYK yurduna yerleştirildi
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Karantina olması gerekiyordu, sokakta maskesiz yakalandı: KYK yurduna yerleştirildi

Düzce'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında karantinada olması gereken kişi, kentin en işlek caddesinde maskesiz bir şekilde yakalandı. Oğuz Y'nin daha sonra Kredi Yurtlar Kurumu yurduna yerleştirileceği bildirildi.

AA26 Kasım 2020 Perşembe 15:55 - Güncelleme: 26 Kasım 2020 Perşembe 15:55
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte artırılan koronavirüs denetimleri kapsamında kentin en işlek noktası olan İstanbul Caddesi'nde denetim yaptı.

Düzce Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca kent merkezinde, yayaların yoğun olarak kullandığı İstanbul Caddesi'ndeki denetim esnasında, maskesiz bir şekilde dışarıda olduğu için durdurulan Oğuz Y'ye ekiplerce sorgulama yapıldı.

Karantinada olması gerektiği belirlenen ve hakkında arama kararı bulunan Oğuz Y'ye polis ekipleri tarafından maske verildi.

Polis ekiplerine tepki gösteren Oğuz Y, ekip aracıyla işlem yapılmak üzere Osman Çatana Polis Merkezine götürüldü.

Oğuz Y'nin daha sonra Kredi Yurtlar Kurumu yurduna yerleştirileceği bildirildi.

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