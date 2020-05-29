Karantina süresi dolan vatandaşlardan geriye duygulandıran mektuplar kaldı

AA 29 Mayıs 2020 Cuma 12:39 - Güncelleme: 29 Mayıs 2020 Cuma 12:39

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yurt dışından getirilerek Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlara yerleştirilen Türk vatandaşları, gözlem sürelerinin dolmasının ardından evlerine uğurlandı. Gözetim altında oldukları 14 gün boyunca bir an olsun yalnız bırakılmayan ve tüm ihtiyaçları karşılanan vatandaşlar, yaşadıkları mutlulukları ise yazdıkları mektup ve notlarla dile getirdi.

Tedbirler kapsamında Yalova'nın Termal ve Çınarcık ilçelerindeki yurtlarda 14 günlük gözetim süresini tamamlayan vatandaşlar da geride teşekkür notları bıraktı.

-"DEFALARCA 'İYİ Kİ TÜRK'ÜM, İYİ Kİ TÜRKİYELİYİM' DEDİRTTİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM"



Anı defterine İngiltere'den Belarus'a, oradan da Türkiye'ye geldiği süreci yazan Seval Deniz, zorlu yolculuğun ardından uçağın tekerleri yere değdiğinde birçok duyguyu bir arada yaşadıklarını anlattı.

Deniz, kendilerini ülke topraklarına getiren pilotu var güçleriyle alkışladıklarını kaydederek, "O anın üzerinden 14 gün geçti ve bugün yurttan ayrılıyoruz. Bu organizasyonda emeği geçen herkesi yine bir çok duyguyu bir arada yaşayarak alkışlamak istiyorum. Defalarca 'İyi ki Türk'üm, iyi ki Türkiyeliyim' dedirttiğiniz için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Gizem Gezer de yurtta kaldıkları sürede ihtiyaçlarını getiren, çocuklarından ayrı 14 gün geçiren yurt personeline teşekkür ederek, onların giydikleri koruyucu kıyafetleri anımsatarak, "Sevgili Lütfiye ve Aynur, merak ediyorum her gün o astronot kostümünü günde 3 kez giyip çıkartmak zor değil miydi?" şeklindeki esprili ifadeyle gösterilen çabayı yansıttı.

Anı defterine "Bu gece son gecem. Biraz duygusalım, çok da minnettar" yazan Metin Şişman ise "Türkiye devletine, dünyanın hiçbir yerinde olmayan bu uygulamayla bizi, ailemizi ve çevremizi korumak adına yapılan bunca çaba için teşekkür ediyorum." diye yazdı.

- "BURADA KALAN MİSAFİRLERLE AİLE GİBİ OLDUK"



Yalova Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Kalyon, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki yurtta toplam 528 kişiyi misafir ettiklerini aktardı.

Süreci yurt müdürleri ve personel sayesinde zorlanmadan atlattıklarını belirten Kalyon, şöyle devam etti:

"Bu süreçte çok güzel dönüşler aldık. Burada kalan misafirlerle aile gibi olduk. Halen buradan ayrılan misafirlerimizle kurduğumuz gruplar aracılığıyla görüşüyoruz. O kadar güzel şeyler paylaştık ki bazen duygulanıyoruz. Bir odada 14 gün kalmak kolay değil. Biz onların bugünleri atlatabilmeleri için etkinlikler yapmaya çalıştık. Anneler Günü, kandil gecelerinde bakanımızın hediyeleri, ikramları oldu. Yıllarca yurt dışında kalan ve çiğ köfteyi özleyen misafirlerimize çiğ köfte ikram ettik. O kadar mutlu oldular ki hala o günleri anlatıyorlar. Giderken gözleri dolanlar oldu."

-"DEVLETİMİZİ MAHCUP ETMEDİK"



Misafirlerin geride bıraktıkları mektupları okurken duygulandığını ifade eden Mehmet Kalyon, "Misafirlerimizde gelmeden önce korku vardı. Ancak buradan giderken bıraktıkları notlardaki sevinçlerini okuyunca başarılı olduğumuzu görüyorum. Bazen okuyorum ve duygulanıyorum. Devletimizi mahcup etmedik ve bunu sağlayan arkadaşlarımla gurur duyuyorum." diye konuştu.