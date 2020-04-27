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Karantina yurtlarındaki vatandaşlardan çalışanlara teşekkür

Belçika'dan yurda getirilen ve Gümüşhane'de öğrenci yurdunda karantinaya alınan vatandaşlar, ihtiyaçlarını gideren personele kapılarına astıkları notlarla teşekkür ediyor.

AA27 Nisan 2020 Pazartesi 12:28 - Güncelleme: 27 Nisan 2020 Pazartesi 12:28
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye kapsamında Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla yurda getirilenlerden 245'i, 22 Nisan'da Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi Yurdu'na yerleştirildi.

Kovid-19 önlemleri kapsamında 5 gündür karantinada bulunan vatandaşların tüm ihtiyaçları, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Türk Kızılay ve sağlık personelince karşılanıyor.

Karantinadaki vatandaşlardan Tuğçe Kabaoğlu, odasının kapısına astığı notla kendileriyle ilgilenen görevlilere teşekkür etti.

Notunda, yardım ve ilgileri nedeniyle çalışanlara minnetini dile getiren Kabaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Herkesin ilk defa içinde bulunduğu bu durum karşısında sizlerin emeğini gören, takdir eden, saygı duyan, alkışlayan bizler nihayetinde insanız ve hatalar yapabiliriz. Bazı insanlarımız, vatandaşlarımızın sizin de içinde bulunduğunuz durumu anlamayabiliyor, anlayışsız davranabiliyor. Ancak bu durum aslında bunu bilerek, isteyerek yaptıklarını göstermez. Onlar da sizler gibi stresli, endişeli, onlar da tıpkı sizler gibi ailesinden uzak durumdadırlar. Bu yüzden onları da anlayışla karşılayabiliyorsanız, işinizi daha gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Kaldı ki biz insanlar bazı şeyleri göremesek de Allah sizleri, emeklerinizi görür mutlaka. İyi ki varsınız."

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