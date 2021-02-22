Karantinada kitap yazan çocuk!

22 Şubat 2021 Pazartesi 16:34 - Güncelleme: 22 Şubat 2021 Pazartesi 16:34

Bildiğimiz üzere herkesi, her sektörü, her şeyi etkilediği gibi eğitim sistemi de salgından etkilendi ve uzaktan eğitim ile evler okul, bilgisayarlar tahta oldu. Öğretmenler ve aileler var güçleri ile çocuklara destek olarak onların bu süreci kayıpsız atlatmaları için çaba sarf etti. Derslerden arta kalan vakitlerinde çocuklar; aileleri ile birlikte ev içi aktiviteler yaptılar, ev işlerinde ailelerine yardımcı oldular, daha önce hiç oynamadıkları oyunları oynadılar, yeteneklerini üretkenlikleri ile birleştirdiler. Tıpkı İYV İrfan Okulları öğrencisi Zeynep Beren Yazgan gibi.



İYV İrfan Okulları öğrencisi Zeynep Beren Yazgan salgın döneminde "Virüs Kralı ve Su Perisi" adlı bir kitap yazdı! Küçük yaşlardan itibaren resim yaptığını söyleyen Zeynep Beren Yazgan, öğretmenlerinin ve ailesinin desteği ile bu alandaki yeteneğini geliştirerek çizdiklerini yazdıkları ile birleştirip ilk kitabını çıkardı.

Yeni Türkiye Eğitim Vakfı'na bağlı İYV İrfan Okulları 2.sınıf öğrencisi Zeynep Beren Yazgan'ın tüm dünyayı etkisi altına alan salgında okulundan uzak kalan bir öğrencinin hikayesini anlattığı ve resmettiği "Virüs Kralı ve Su Perisi" adlı kitap okulunun da destekleri ile okurlarıyla buluştu.

Zeynep Beren Yazgan, salgın döneminde okulundan uzak kalan bir öğrencinin yaşadıklarını yazıp resmederek birçok arkadaşının salgın ve uzaktan eğitim dönemindeki duygularına/hissettiklerine tercüman oldu. İlk kitabını çıkarmış olmanın heyecanını yaşayan Zeynep Beren Yazgan ara vermeden ikinci kitabının hazırlıklarına başladığını aktararak yazarlık ve ressamlık yolunda kendisine destek olan öğretmenlerine ve ailesine teşekkürlerini iletti.