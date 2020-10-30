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Karantinada olması gereken kurye trafik uygulamasında yakalandı

İstanbul Beyoğlu'nda polis ekiplerince yapılan uygulama kapsamında, temaslı kişi olduğu ve evde karantinada bulunması gerektiği tespit edilen kurye evine götürüldü. Kuryenin sürdüğü motosiklet ise başka bir restoran çalışanı tarafından olay yerinden alındı.

AA30 Ekim 2020 Cuma 09:21 - Güncelleme: 30 Ekim 2020 Cuma 09:21
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Karaköy Meydanı’nda uygulama yapan trafik polisleri bir restoranda çalışan motosikletli kuryeyi durdurdu. Belgeleri kontrol eden ekipler, kuryenin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaptı.

Yapılan sorgulamada, kurye Adem İ’nin temaslı kişi olduğu ve evde karantinada bulunması gerektiği tespit edildi.

Polis ekipleri, bunun üzerine kurye hakkında karantina kurallarına uymadığı için 3 bin 150 lira ceza yazdı.

Adem İ. daha sonra karantinada kalması için asayiş ekiplerince evine götürüldü.

Kuryenin sürdüğü motosiklet ise başka bir restoran çalışanı tarafından olay yerinden alındı.

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