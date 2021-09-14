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Karantinadaki hakim kalp krizi geçirip öldü

Karabük'te koronavirüs nedeniyle 5 gündür evinde karantinada olan hakim Ekrem Er (47) kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

DHA14 Eylül 2021 Salı 16:48 - Güncelleme: 14 Eylül 2021 Salı 16:49
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Koronavirüs nedeniyle 5 gündür evinde karantina altında olan hakim Ekrem Er, gece aniden fenalaştı. Er, haber verilmesi üzerine sağlık ekiplerince Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirtilen Er, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Türk bayrağına sarılı Er'in cenazesi, görev yaptığı Karabük Adliyesi'nin önüne getirildi. Burada düzenlenen törene Karabük Valisi Fuat Gürel, Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, Karabük Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Duran ve adliye personeli katıldı. Cenazesi törenin ardından Er'in cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Bolu'nun Göynük ilçesine götürüldü.

AŞI OLMAMIŞ

Karabük'te koronavirüs nedeniyle 5 gündür karantinada olduğu evinde kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden hakim Ekrem Er'in, aşı olmadığı öğrenildi.

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