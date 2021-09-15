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Karantinanın bitmesine saatlere kala 4 bin lira ceza yedi

Kırkkale'nin Delice ilçesinde, karantinada olması gerekirken şehirlerarası otobüsle seyahat ederken yakalanan Özkan Saban'a 4 bin 50 TL ceza kesildi.

DHA15 Eylül 2021 Çarşamba 00:25 - Güncelleme: 15 Eylül 2021 Çarşamba 00:26
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Karantina süresi gece yarısı bittiği belirlenen Özkan Saban (56) , belirlenen süreyi doldurması için tekrar karantinaya gönderildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, akşam saatlerinde ilçe girişinde yolcu otobüslerinde denetim gerçekleştirildi. Durdurulan otobüslerde sürücüler ile yolcuların HES kodu sorgulamaları ve aracın takoğraf cihazı kontrol edildi. Yapılan denetimde Çorum'un Sungurlu ilçesinden Ankara'ya giden Özkan Saban'ın HES kodu sorgulamasında riskli grupta yer aldığı belirlendi. Temaslı olduğu için karantinada olması gerektiği belirlenen Saban, 4 bin 50 TL para cezası uygulanarak karantinaya alındı. Otobüs firmasına da 4 bin 50 TL para cezası uygulandı. Ayrıca Saban'ın karantina süresinin saat 00.00'da sona ereceği belirlendi.

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