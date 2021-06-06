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Karantinasız Almanya uçuşları bugün başladı

Almanya'nın Türkiye'yi 'çok yüksek riskli' ülke statüsünden çıkarıp 'riskli ülkeler' listesine dahil etmesiyle ile birlikte bugünden itibaren bu ülkeye seyahat edecek yolcular, zorunlu karantina uygulamasından muaf tutulacaklar.

DHA06 Haziran 2021 Pazar 10:01 - Güncelleme: 06 Haziran 2021 Pazar 10:01
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Türkiye'de 17 kentten Almanya'da 14 noktaya direkt tarifeli sefer sunan SunExpress, bugün itibarıyla karantinasız Almanya seferlerinin başladı. Türkiye ile Almanya arasında seyahat edecek yolcular her iki ülkeye girişte PCR veya hızlı antijen testi sonuçlarından birini veya aşı sertifikası ya da Covid-19 hastalığının son 6 ay içinde geçirildiğine dair resmi otoritelerce düzenlenen belgeyi ibraz etme zorunluluğu bulunuyor. SunExpress'in Antalya, İzmir, Ankara, Samsun, Adana, Gaziantep, Diyarbakir, Trabzon, Eskişehir, Kayseri, Elazığ, Konya, Hatay, Bodrum, Dalaman, Zonguldak ve Malatya olmak üzere Türkiye'de toplamda 17 şehirden direkt karşılıklı sefer sunduğu Alman destinasyonları şu şekilde: Berlin, Bremen, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Köln, Leipzig, Münih, Münster, Nürnberg, Saarbrücken ve Stuttgart.

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