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Güncel

Karantinaya alınan köydeki yaşlı kadından ''koronavirüs ağıdı''

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan köyde yaşayan 80 yaşındaki Refika Çiftçibaşı'nın ağıdı sosyal medyada ilgi gördü.

AA10 Nisan 2020 Cuma 13:54 - Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 13:54
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Halk sağlığının korunması amacıyla 5 Nisan'da 14 gün süreyle karantinaya alınan Çakıllı köyünde ikamet eden Çiftçibaşı'nın ağıdı, yakınlarınca cep telefonu kamerası ile kaydedilerek sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

Refika Çiftçibaşı'nın, "Hastalar da kara kara bakıyor, gözlerinden kanlı yaşlar akıyor, söyle doktor söyle ölecek miyim, ben bu hastalıktan dönecek miyim? Polis, jandarma yola durdular, Çakıllı'yı emir altına aldılar, söyle doktor söyle ölecek miyim, ben bu hastalıktan dönecek miyim? Çakıllı köyünü duman bürüdü, hastası olan şehre yürüdü, anneme söyleyin ağlamasın, söyle doktor söyle ölecek miyim, ben bu hastalıktan dönecek miyim?" dizelerini seslendirdiği görüntüsü çok sayıda kişi tarafından ilgiyle izlendi.

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