İSTANBUL 25°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ekim 2020 Perşembe / 27 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,9368
  • EURO
    9,3076
  • ALTIN
    483.762
  • BIST100
    1185.37
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Karantinaya alınan sitede oturanların ihtiyaçları 'Vefa' ekiplerince karşılanıyor
Güncel

Karantinaya alınan sitede oturanların ihtiyaçları 'Vefa' ekiplerince karşılanıyor

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle karantinaya alınan 97 dairelik sitede oturanların ihtiyaçları karşılanıyor. Sitenin İl Pandemi Kurulunca dün 14 günlüğüne karantinaya alınmasına karar verilmişti.

AA15 Ekim 2020 Perşembe 14:27 - Güncelleme: 15 Ekim 2020 Perşembe 14:27
ABONE OL

Valilikçe Karakaş Mahallesi'nde, bazı sakinlerinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapılan site karantinaya alınmıştı.

Kırklareli Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri de site bölgesinde görev aldı. Site sakinlerinin taleplerini alan ekipler, kısa sürede vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de site sakinlerine Kovid-19 taraması yapıyor.

Sitenin İl Pandemi Kurulunca dün 14 günlüğüne karantinaya alınmasına karar verilmişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.