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Karantinayı ihlal eden sürücü 2 kilometre sonra yakalandı

Kütahya'da, polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçan ve 2 kilometrelik takip sonucu yakalanan otomobil sürücüsü M.A.'nın koronavirüs karantinasını ihlal ettiği belirlendi. Sağlık ekiplerine teslim edilen M.A., karantina için otele yerleştirildi.

DHA4 Aralık 2021 Cumartesi 17:54 - Güncelleme: 4 Aralık 2021 Cumartesi 17:54
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Kütahya Emniyet Müdürlüğü'nün Eskişehir kara yolu üzerindeki uygulama noktasına gelen M.A., iddiaya göre, kullandığı 34 TK 30333 plakalı otomobille polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı. 2 kilometre süren takibin ardından otomobil, polis ekiplerince önü kesilerek durduruldu. Otomobil sürücüsü M.A.'nın ehliyetsiz olarak araç kullandığı ve koronavirüs karantinasını ihlal ederek dışarı çıktığı tespit edildi. M.A. işlemlerinin ardından sağlık ekiplerine teslim edilerek, karantina için otele yerleştirildi. Ayrıca M.A.'ya ehliyetsiz olarak araç kullandığı ve karantinayı ihlal ettiği gerekçesiyle para cezası uygulandı.

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