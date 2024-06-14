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Bir partinin hukuki varlığı sona erdi

Anayasa Mahkemesi, Adalet ve Özgürlük Partisi'nin hukuki varlığının sona erdiğine hükmetti.

AA14 Haziran 2024 Cuma 13:32 - Güncelleme:
Bir partinin hukuki varlığı sona erdi
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Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, ilk büyük kongresini süresinde yapmadığı ve zorunlu organlarını oluşturmadığı gerekçesiyle Adalet ve Özgürlük Partisi'nin kendiliğinden dağılması, hukuki varlığının sona ermesi adına Anayasa Mahkemesine dava açtı.

Dava kapsamında Anayasa Mahkemesi, partiden savunmasını istendi ancak süresi içinde savunma verilmedi.

Dosyayı inceleyen Yüksek Mahkeme, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 121. maddesi uyarınca 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 87. maddesi gereğince partinin dağılmış sayılarak hukuki varlığının sona erdiğine hükmetti. Ayrıca, yasa gereği partinin tüm mallarının hazineye geçmesine karar verildi.

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