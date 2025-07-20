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Karar Resmi Gazete'de... Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

AA20 Temmuz 2025 Pazar 00:18 - Güncelleme:
Karar Resmi Gazete'de... Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tezkereye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Temmuz'da KKTC'ye ziyarette bulunacağından, dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

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