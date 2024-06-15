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Karar Resmi Gazete'de... Finansal raporlama için büyük işletme hadlerinde değişiklik

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu kararıyla finansal raporlamaya esas alınan tabloların hazırlanması için büyük işletme hadlerinde değişikliğe gidildi.

AA15 Haziran 2024 Cumartesi 16:21 - Güncelleme:
Karar Resmi Gazete'de... Finansal raporlama için büyük işletme hadlerinde değişiklik
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Kurulun konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 9'uncu maddesi uyarınca büyük ve orta boy işletmeler için finansal raporlama standardı (BOBİ FRS) oluşturulurken esas alınan "önce küçükleri düşün" yaklaşımının muhafaza edilmesi ve orta büyüklükteki işletmelerin asgari maliyetlerle finansal tablolarını hazırlamaları için BOBİ FRS'te yer alan "büyük işletme" hadlerinde değişiklik yapıldı.

Buna göre, büyük işletme hadleri, "aktif toplamı 400 milyon ve üstü Türk lirası", "yıllık net satış hasılatı 800 milyon ve üstü Türk lirası" olarak belirlendi. Bu hadler, "aktif toplamı 200 milyon ve üstü Türk lirası", "yıllık net satış hasılatı 400 milyon ve üstü Türk lirası" olarak uygulanıyordu.

Değişiklikler 1 Ocak 2024 ve sonrası başlayan hesap dönemlerinde geçerli olacak.

  • finansal raporlama
  • büyük işletmeler
  • Kamu Gözetimi Muhasebe

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