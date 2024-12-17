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Karar Resmi Gazete'de... ''İslamofobi ile Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi'' kuruldu

Ankara Bilim Üniversitesi çatısı altında 'İslamofobi ile Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi (İFAM)' kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA17 Aralık 2024 Salı 13:40 - Güncelleme:
Karar Resmi Gazete'de... ''İslamofobi ile Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi'' kuruldu
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Resmi Gazete'de yer alan karara göre, İFAM'ın usul ve esasları belirlendi.

İslamofobinin çeşitli yönlerini gözleyecek merkez, İslam'a ve Müslümanlara karşı olumsuz, aşağılayıcı düşünce ve inançlar barındıran nefret ve düşmanlığın kökenleri ile nedenlerini inceleyecek, bununla mücadelenin yol ve yöntemleri hakkında bilimsel araştırmalar yapacak.

İFAM, İslamofobiyi haritalandıracak, İslamofobiye dair yeni ve farklı bir dil geliştirecek, politika yapıcıları ve uygulayıcılara İslamofobi ile mücadelede öneriler ve fikirler sunacak. Merkez ayrıca, İslamofobi ve İslam düşmanlığı olgusu ile mücadelede ihtiyaç duyulan bilimsel çalışmaları yapacak.

Yaptığı araştırma sonuçlarını yayımlayacak olan merkez, İslamofobi ile mücadele konusunda araştırmacılar yetiştirilmesine katkıda bulunarak bu konuda araştırmak yapmak isteyen bilim insanlarının projelerini destekleyecek.

Yurt içi ve yurt dışındaki üniversite, enstitü, merkez ve diğer ilgili kurumlarla işbirliği yapma yoluna da gidecek olan İFAM, İslamofobiye ilişkin yayınları bir araya getirip referans teşkil edebilen bir kütüphane ile görsel bilgi ve benzeri belgelere dayalı arşiv ve dokümantasyon birimi kuracak.

İFAM, kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarına İslamofobi alanında danışmanlık hizmeti sağlayacak, ulusal ve uluslararası sempozyum, kongre, konferans, çalıştay, forum ve benzeri toplantılar düzenleyip bu yönde yapılan toplantılara iştirak edecek.

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