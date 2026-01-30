İSTANBUL 13°C / 7°C
Güncel

Karar Resmi Gazete'de: Restoranlarda ek ücret dönemi sona erdi

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle birlikte restoran, kafe ve benzeri işletmelerde servis ücreti, masa ücreti ve kuver adı altında ilave ücret alınması yasaklandı.

IHA30 Ocak 2026 Cuma 01:28 - Güncelleme:
Karar Resmi Gazete'de: Restoranlarda ek ücret dönemi sona erdi
Resmi Gazete'de Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni yönetmelik ile Fiyat Etiketi Yönetmeliğinin 8'inci maddesinin altıncı fıkrası değiştirildi. Yeni yönetmelik ile tarife ve fiyat listesinde gösterilen fiyatların dışında herhangi bir isim altında başka bir ücret alınması halinde, bunun tarife ve fiyat listesinde gösterilmesi zorunla hale geldi.

Ayrıca lokanta, kafe, restoran, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerlerinde, tüketiciden servis ücreti, masa ücreti, kuver ücreti ve benzeri herhangi bir isim altında ilave talep edilmeyecek.

