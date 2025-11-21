İSTANBUL 24°C / 14°C
Karar Resmi Gazete'de! Suça sürüklenen çocukları araştırmak için komisyon

Çocukların suça sürüklenmesine yol açan nedenlerin tüm boyutlarıyla incelenmesi ve toplumsal yaşama etkin katılımlarının sağlanması amacıyla Meclis Araştırması Komisyonu kurulmasına dair TBMM Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA21 Kasım 2025 Cuma 07:08 - Güncelleme:
TBMM'nin, "Çocukların Suça Sürüklenmesine Yol Açan Nedenlerin Tüm Boyutlarıyla İncelenerek Koruyucu ve Önleyici Mekanizmalar Geliştirilmesi ile Çocukların Toplumsal Yaşama Etkin Katılımlarının Sağlanması İçin Yapılması Gerekenlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına Dair Karar"ına göre, komisyon 22 üyeden oluşacak.

Komisyonun çalışma süresi, başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olacak.

Komisyon, gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek.

