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Karar Resmi Gazete'de... Tıbbi cihaz firmalarına dövizle sözleşme muafiyeti

Tıbbi cihaz ve tıbbi tanı amaçlı cihaz yönetmelikleri kapsamındaki onaylanmış kuruluşlar, imalatçı firmalarla iş ve hizmet sözleşmelerini döviz cinsinden veya dövize endeksli yapabilecek.

AA8 Ekim 2024 Salı 09:39 - Güncelleme:
Karar Resmi Gazete'de... Tıbbi cihaz firmalarına dövizle sözleşme muafiyeti
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Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'a İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle tebliğin döviz cinsinden sözleşmelere ilişkin hükmüne ekleme yapıldı.

Buna göre, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği uyarınca atanmış Türkiye'de yerleşik onaylanmış kuruluşların imalatçı firmalarla akdettiği hizmet sözleşmeleri ve Türkiye'de yerleşik kişilerle yaptığı iş sözleşmeleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olabilecek.

  • Tıbbi cihaz
  • onaylanmış kuruluşlar
  • döviz cinsinden iş sözleşmesi

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