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Karar yerli üreticiyi korumak amacıyla alındı! Kağıt ithalatında yeni uygulama

İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, bazı kağıt çeşitlerinin ithalatında 200 gün geçici korunma önlemi uygulanmasını kararlaştırdı.

AA20 Mart 2024 Çarşamba 09:14 - Güncelleme:
Karar yerli üreticiyi korumak amacıyla alındı! Kağıt ithalatında yeni uygulama
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Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğde, 12 Ocak'ta açılan soruşturma kapsamında İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu tarafından alınan geçici korunma önlemi kararına ilişkin detaylara yer verildi.

Buna göre, Kurul, soruşturma sürecinde varılan tespitler sonucu bazı kağıt çeşitlerinin ithalatına yönelik 200 gün geçici önlem uygulanmasını ve bu tedbirin ton başına 200 dolar ek mali yükümlülük olarak belirlenmesini kararlaştırdı.

Söz konusu önlem, ilgili Cumhurbaşkanı Kararı'nın yürürlüğe girmesiyle uygulanmaya başlanacak.

- KARAR, YERLİ ÜRETİCİYİ KORUMAK AMACIYLA ALINDI

Soruşturmaya ilişkin süreç, Türkiye'de üretim yapan kağıt üreticileri adına Atık Kağıt Geri Dönüşümcüler Derneği (AGED) tarafından Ticaret Bakanlığına başvuru yapılmasıyla başlamıştı. Başvuruda, farklı türde kağıt ürünleri ithalatının mutlak ve nispi olarak arttığı ve bu durumun yerli üreticiler üzerinde zarar oluşturduğu iddiasıyla korunma önlemi uygulanması talep edilmişti.

Soruşturma sonucu hazırlanan raporda, söz konusu ürünlerin ithalat seyriyle yerli üreticilerinin ekonomik göstergelerinin ve piyasa koşullarının birlikte ele alınması sonucu ithalatta mutlak ve nispi bir artışın olduğu, yerli üreticilerin de zarar gördüğü tespiti yapıldı.

Sektörde yaşanan ithalatı artırıcı gelişmelerin gelecek dönemlerde de etkisini sürdüreceği göz önünde bulundurularak, geçici önlem alınması istendi. İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu da kararını bu tespitler ışığında aldı.

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