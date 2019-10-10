22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8715
  • 6,4791
  • 284.069
  • 99158.1
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Karargah'ta sabahın ilk saatlerine kadar yoğun mesai

Barış Pınarı Harekatı'nı Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi’nden sevk ve idare eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, sabahın ilk ışıklarına kadar Karargah'taki çalışmalarını sürdürdü.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat'ın doğusundaki teröristlere ait hedeflere yönelik Barış Pınarı Harekatı dün başladı.

Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK'nin terörle mücadeleye yönelik ilgili kararları ve BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan "meşru müdafaa hakkı" çerçevesinde gerçekleştirilen harekat, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra ediliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında olduğu gibi, Barış Pınarı Harekatı'nın da planlama ve icrasında sadece teröristler ile bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçleri hedef alıyor. Harekat kapsamında sivil, masum kişilerin ve harekat bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri ile bölgede bulunması muhtemel dost ve müttefik ülke unsurlarının zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösteriliyor.

Hava harekatları ve kara ateş destek vasıtalarıyla başlayan Barış Pınarı'nda saat 22.00 itibarıyla kara harekatı safhasına geçildi. Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi’nden harekatı sevk ve idare eden Akar ve TSK Komuta Kademesi'nin uzun mesaisi gece boyunca devam etti.

Bölgeden gelen anlık görüntüler üzerinden harekatı anbean takip eden Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile talimatlar verdi.

Bakan Akar ve Komutanların Karargah'taki mesaisi sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti.

TSK´dan müthiş paylaşım: Allah Türk Komandosunu korusun

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Karargah'ta sabahın ilk saatlerine kadar yoğun mesai

Karargah'ta sabahın ilk saatlerine kadar yoğun mesai

Beşiktaş'ta ilk başkan adayı resmen belli oldu!

Beşiktaş'ta ilk başkan adayı resmen belli oldu!

Anadolu Adalet Sarayı önünde silah sesleri

Anadolu Adalet Sarayı önünde silah sesleri

Çavuşoğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı diplomasisi

Çavuşoğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı diplomasisi

Komandolar Fırat'ın doğusuna böyle girdi

Komandolar Fırat'ın doğusuna böyle girdi

CHP'li Sezgin Tanrıkulu yine terörün yanında! 'Bu karardan geri dönülmeli'

CHP'li Sezgin Tanrıkulu yine terörün yanında! 'Bu karardan geri dönülmeli'

Pompeo: Türkiye'nin meşru güvenlik kaygısı var

Pompeo: Türkiye'nin meşru güvenlik kaygısı var

Dünyanın en kalitelisi o ilimizde! Gramı 700 lira

Dünyanın en kalitelisi o ilimizde! Gramı 700 lira
 

POPÜLER HABERLER

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir´den TSK´ya destek mesajı

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir´den TSK´ya destek mesajı

Güreş Şampiyonası'na torna atölyesinde hazırlanıyor

Güreş Şampiyonası'na torna atölyesinde hazırlanıyor

Sadece Türklere özgü komik davranışlar

Sadece Türklere özgü komik davranışlar

Uzun boylu insanların zorlu hayatı

Uzun boylu insanların zorlu hayatı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA