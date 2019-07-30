Karargahta son temizlik

BİR GÜNDE TAMAMLANACAK

Yarın Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilecek YAŞ’ta TSK’nın yeni dönem şekillenmesine ilişkin önemli kararlara imza atılacak. Bir günde tamamlanması ve alınan kararların Erdoğan’ın onayının ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor. YAŞ toplantısında, generalliğe terfi edecek albaylar ile hem bir üst rütbeye terfi edecek, hem de emekliye sevk edilecek general ve amirallerin dosyaları görüşülecek. Bu yılki YAŞ toplantısında, komuta kademesine yönelik bir değişimin beklenmediği ifade ediliyor.

SAVCILAR DA TEMAS KURULDU

YAŞ toplantısı için yapılan hazırlıklarda, özellikle FETÖ bağlantılarına ilişkin incelemelerin yoğun olarak sürdürüldüğüne işaret ediliyor. Özellikle FETÖ’nün TSK’daki kripto yapılanmasının tespit edilmesine yönelik soruşturmaların derinlemesine incelendiği ve bu kapsamda soruşturmaları yürüten savcılarla da temas edildiği bildiriyor. TSK içinde özellikle henüz sonuçlanmamasına rağmen büyük ölçüde genişletilen “ankesör” soruşturmasının dosya bazında terfiler öncesinde incelemeye alındığı kaydediliyor.