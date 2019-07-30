Karargahta son temizlik
Türk Silahlı Kuvvetleri’nde terfi ve atamaların gerçekleştirileceği Başkan Erdoğan’ın başkanlığında yarın toplanacak Yüksek Askeri Şura’da (YAŞ) karargahta yürütülen ve bugüne kadar büyük oranda sağlanan FETÖ temizliğinin önemli bir ayağı daha gerçekleştirilecek. FETÖ’nün TSK’daki kripto yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmaların tüm dosyalarının gözden geçirilerek yapılan çalışma, YAŞ’taki terfi ve atamalarda en önemli kriter olacak.
- Star ANKARA
BİR GÜNDE TAMAMLANACAK
Yarın Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilecek YAŞ’ta TSK’nın yeni dönem şekillenmesine ilişkin önemli kararlara imza atılacak. Bir günde tamamlanması ve alınan kararların Erdoğan’ın onayının ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor. YAŞ toplantısında, generalliğe terfi edecek albaylar ile hem bir üst rütbeye terfi edecek, hem de emekliye sevk edilecek general ve amirallerin dosyaları görüşülecek. Bu yılki YAŞ toplantısında, komuta kademesine yönelik bir değişimin beklenmediği ifade ediliyor.
SAVCILAR DA TEMAS KURULDU
YAŞ toplantısı için yapılan hazırlıklarda, özellikle FETÖ bağlantılarına ilişkin incelemelerin yoğun olarak sürdürüldüğüne işaret ediliyor. Özellikle FETÖ’nün TSK’daki kripto yapılanmasının tespit edilmesine yönelik soruşturmaların derinlemesine incelendiği ve bu kapsamda soruşturmaları yürüten savcılarla da temas edildiği bildiriyor. TSK içinde özellikle henüz sonuçlanmamasına rağmen büyük ölçüde genişletilen “ankesör” soruşturmasının dosya bazında terfiler öncesinde incelemeye alındığı kaydediliyor.
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