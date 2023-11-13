Kararın ardından provokasyona giriştiler! Teröristin tahliye edildiğini söyleyecek kadar alçaldılar

Beyoğlu'nda geçen yıl terör örgütü PKK/YPG tarafından verilen talimatla İstiklal Caddesi'ne bırakılan bombanın patlamasıyla 6 kişinin hayatını kaybettiği, 99 kişinin yaralandığı terör saldırısına ilişkin 24'ü tutuklu 36 sanığın yargılandığı davada, tutuklu 6 sanığın tahliyesine karar verildi.

Kararın ardından provokasyoncular algı operasyonuna başladı. Sosyal medyada terörist Ahlam Albashir'in tahliye edilenlerin arasında olduğu iddia edildi.

Yalan bilgi sonrası Dezenformasyonla Mücadele Merkezi hemen açıklamada bulundu. DMM'nin sosyal medyasından yapılan paylaşımda, Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "İstiklal Caddesi'nde altı kişinin öldüğü bombalı saldırının faili Ahlam Albashir tahliye edildi" iddiası doğru değildir. 13 Kasım 2022 tarihinde Taksim'de gerçekleştirilen terör saldırısı soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında Ahlam Albashir'in de bulunduğu 18 sanığın tutukluluk halleri ve sanık Bilal Elhacmaos'un gıyabında tutukluluk hali devam etmektedir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" denildi.

İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısı davasında dosya mütalaa için savcılığa gönderildi