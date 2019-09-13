Eski KOSGEB Başkanı'na FETÖ'den hapis cezası! Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığındaki (KOSGEB) Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına yönelik, aralarında kurumun eski başkanı Mustafa Kaplan ile yöneticilerinin de bulunduğu 37 sanığın yargılandığı davada hüküm açıklandı.