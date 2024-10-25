İSTANBUL 19°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ekim 2024 Cuma / 22 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2913
  • EURO
    37,1874
  • ALTIN
    3004.76
  • BIST100
    8872.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kararlar açıklandı! Metin Feyzioğlu'na yeni görev
Güncel

Kararlar açıklandı! Metin Feyzioğlu'na yeni görev

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre Türkiye'nin Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi Metin Feyzioğlu oldu.

AA25 Ekim 2024 Cuma 07:34 - Güncelleme:
Kararlar açıklandı! Metin Feyzioğlu'na yeni görev
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye'nin Slovenya Büyükelçiliğine İkili İlişkiler Genel Müdürü Hayriye Kumaşcıoğlu, Bahreyn Büyükelçiliğine Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Ayşe Hilal Sayan Koytak atandı.

Türkiye'nin Zambiya Büyükelçiliğine Kuzey Afrika Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Barbaros Dicle, İsviçre Büyükelçiliğine İkili İlişkiler Genel Müdürü Şebnem İncesu getirildi.

Türkiye'nin Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi de Metin Feyzioğlu oldu.

Öte yandan, bazı bakanlıklara başmüfettiş ve müfettiş atamaları yapıldı.

FETÖ'de 'Başa kim geçecek?' kavgası! İç çekişmeler artık göz önünde yaşanıyor

Türkiye'nin hamlesi Yunanistan'ı korkuttu: Türkler petrol hilaline odaklandı

Yunan devletinden provokatif adım

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.