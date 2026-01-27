İSTANBUL 16°C / 9°C
Güncel

Kararname işi asılsız çıktı! ''Ermeni askeri'' iddiasına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ermenistan'da ölen askerlerin ailelerine ve toplumun yardıma muhtaç kesimlerine 10 milyon dolar maddi yardım yapılacağını' içeren bir kararname imzaladığına ilişkin iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

27 Ocak 2026 Salı 09:29
Kararname işi asılsız çıktı! ''Ermeni askeri'' iddiasına yalanlama
ABONE OL

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan; 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Ermenistan'da ölen askerlerin ailelerine ve toplumun yardıma muhtaç kesimlerine 10 milyon dolar maddi yardım yapılacağını' içeren bir kararname imzaladığına ilişkin iddialar tamamen asılsızdır. Kamuoyunun ülkemizi ve Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini hedef alan dezenformasyonlara itibar etmemesi; yalnızca resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur."

