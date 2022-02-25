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  • Karasu Nehri'ne düşen Yağmur için 9 kilometrelik alanda arama çalışmaları yapılacak
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Karasu Nehri'ne düşen Yağmur için 9 kilometrelik alanda arama çalışmaları yapılacak

Muş Valisi İlker Gündüzöz, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu ile birlikte Karasu Nehri'ne düşerek kaybolan Yağmur Özkan'ı arama çalışmaları ile ilgili bilgi aldı. Baba Necmettin Özkan ile de görüşen Vali Gündüzöz, Yağmur'u bulana kadar çalışmaların süreceğini belirtti.

DHA25 Şubat 2022 Cuma 15:39 - Güncelleme: 25 Şubat 2022 Cuma 15:39
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Emniyet, AFAD, jandarma ve çevre illerden gelen ekiplerle arama-tarama faaliyetlerine devam ettiklerini belirten Vali Gündüzöz, yarın da Ankara'dan bir ekip geleceğini söyledi. Vali Gündüzöz "İnşallah, sevindirici bir haber vermeye çalışacağız. Tabii geniş bir havza. 4 kilometre tarandı, 3 kilometre daha taranıyor. Karasu Nehri'nden sonra Murat Nehri'nin içi de taranacak. Burada hem dron hem botlarla hem de dalgıçlar tarama yapıyor. Ekiplerimiz teyakkuz halinde. İnşallah, bir daha böyle olaylar yaşanmaz. Bulana kadar çalışmalara devam edeceğiz. İnşallah, buluruz" dedi.

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