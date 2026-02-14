İSTANBUL 16°C / 12°C
  Karasu'da araç içinde ölü bulunmuştu: Katil zanlıları tutuklandı
Güncel

Karasu'da araç içinde ölü bulunmuştu: Katil zanlıları tutuklandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde aracında silahla vurulmuş halde bulunan 47 yaşındaki Zafer Şeyban'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

14 Şubat 2026 Cumartesi 18:33
Karasu'da araç içinde ölü bulunmuştu: Katil zanlıları tutuklandı
ABONE OL

Yeni Mahalle 7. Cadde'de 11 Şubat'ta gece saatlerinde Sakarya Nehri kenarında aracın içinde Zafer Şeyban'ın (47) ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında S.Ö, Y.T, H.S, A.Ö, M.A.D, A.B. K.Ş. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan S.Ö. ve Y.T, tutuklandı, A.B. ve K.Ş. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Şüpheliler M.A.D, A.Ö. ve H.S. ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

