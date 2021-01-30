Karaya oturan Comoros Bayraklı gemi kurtarılmayı bekliyor

DHA 30 Ocak 2021 Cumartesi 10:36 - Güncelleme: 30 Ocak 2021 Cumartesi 10:36

Dün saat 15.00 sıralarında Marmara Denizi'nde şiddetli fırtınanın etkisiyle Zeytinburnu, Ahırkapı'da Morini Limanına kayıtlı ve Comoros Bayraklı "STREAMLİNE" isimli kargo gemisi karaya sürüklenmişti. Sancak tarafından karaya oturduğu belirtilen gemi için, olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 3 kurtarma römorkörü, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait 2 bot ile tahlisiye (can kurtarma) ve çevre ekibi sevk edilmiş ve varagele sistemiyle Azerbaycanlı 53 yaşındaki Kaptan İlham Hüseyinov ve yağcı 23 yaşındaki Nurlan Glinjov'u kurtarılmıştı. Yaşananların ardından karaya oturan kargo gemisi dünden bu yana Zeytinburnu sahilde karaya oturmuş şekilde kurtarılmayı bekliyor.