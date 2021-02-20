Karayılan itiraf etti: Hezimete uğradık

Terör örgütü PKK elebaşılarından Murat Karayılan, Gara'ya 10 Şubat'ta gerçekleştirilen Pençe Kartal-2 harekatıyla ilgili, " Gruplarımızla irtibat koptuğundan hepsinin öldüğünü düşünüyoruz" dedi.
"Yüksek teknolojiye dayalı bu operasyon planlı yürütüldü. 4 gün yoğun bombardıman vardı. Bu harekât stratejik önemde en üst düzeyde aylarca planlanmış özel bir saldırıdır. İHA ve SİHA desteğinde 40'ın üzerinde savaş uçağıyla bütün bölge bombalanmıştır."
Terörist başı, Türk askerinin yakaladığı 2 teröristin kendilerini sattığını iddia ederek şöyle konuştu: "13 rehinenin olduğu mağarada Şorej kod adlı Kamuran Ataman ile 6 kişi daha öldü.
Eli kanlı terörist başı, "Eylemcileri selamlıyorum. Onların geliştirdiği eylemler çok anlamlıdır. Devrimci-sosyalist gençliğe dönük inancımız hiçbir zaman kopmamıştır." dedi.