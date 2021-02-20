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Karayılan itiraf etti: Hezimete uğradık

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından terörist Murat Karayılan ‘hezimete uğradık' itirafında bulundu.

20 Şubat 2021 Cumartesi 08:40 - Güncelleme: 20 Şubat 2021 Cumartesi 08:49
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Terör örgütü PKK elebaşılarından Murat Karayılan, Gara'ya 10 Şubat'ta gerçekleştirilen Pençe Kartal-2 harekatıyla ilgili, " Gruplarımızla irtibat koptuğundan hepsinin öldüğünü düşünüyoruz" dedi.

BAŞARILI OLDULAR

"Yüksek teknolojiye dayalı bu operasyon planlı yürütüldü. 4 gün yoğun bombardıman vardı. Bu harekât stratejik önemde en üst düzeyde aylarca planlanmış özel bir saldırıdır. İHA ve SİHA desteğinde 40'ın üzerinde savaş uçağıyla bütün bölge bombalanmıştır."

SÖZDE KOMUTAN ŞOREJ O MAĞARADAYMIŞ

Terörist başı, Türk askerinin yakaladığı 2 teröristin kendilerini sattığını iddia ederek şöyle konuştu: "13 rehinenin olduğu mağarada Şorej kod adlı Kamuran Ataman ile 6 kişi daha öldü.

BOĞAZİÇİ'NDEKİ PROVOKATÖRLERE SELAM GÖNDERDİ

Eli kanlı terörist başı, "Eylemcileri selamlıyorum. Onların geliştirdiği eylemler çok anlamlıdır. Devrimci-sosyalist gençliğe dönük inancımız hiçbir zaman kopmamıştır." dedi.

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