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Karayılan'ı korku sardı: Gitmeyecekler, bizi burada imha edecekler

Terör örgütü PKK, tükenme noktasına gelirken, örgüt ele başlarından Murat Karayılan büyük panik yaşıyor. Terörist elebaşı, 'Tüm yolları, tepeleri tutmuşlar, gitmeyecekler. Bizi burada imha etmeye çalışacaklar.' diyerek yaşadığı paniği diğer elebaşlarına aktardı.

31 Ekim 2020 Cumartesi 09:23 - Güncelleme: 31 Ekim 2020 Cumartesi 09:23
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Vur-Kal taktiğinin uygulandığı Haftanin bölgesindeki yol yapım çalışması terör örgütü PKK'yı panikletti. Terörist elebaşı Murat Karayılan saklandığını ininden örgütün yayın organlarına itiraf gibi açıklama yaptı.

Sabah'ın haberine göre, Karayılan, "Haftanin'deki bütün tepeleri tutmuşlar ve buralara yol getiriyorlar. Uludere'den gelen yolu bütün tepelere bağlıyorlar. Yani helikopterle yapılan ikmali kara yoluyla sağlayacaklar. Askerin bölgeden çıkmaya niyeti yok. Bizi tümden imha etmeye yönelik kalıcı, kararlı adımlarını gözlemliyoruz." dedi.

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