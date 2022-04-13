İSTANBUL 13°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Nisan 2022 Çarşamba / 12 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,5992
  • EURO
    15,8574
  • ALTIN
    928.514
  • BIST100
    2459.67
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Karayolları duyurdu: Kapatılacak güzergahlar belli oldu
Güncel

Karayolları duyurdu: Kapatılacak güzergahlar belli oldu

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), 57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu nedeniyle yarın İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Saruhanlı Kavşağı-Kırkağaç Kavşağı arasında İstanbul yönünün ve 15 Nisan'da Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun Çanakkale Kavşağı-Gelibolu Güney Kavşağı'nın trafiğe kapatılacağını duyurdu.

DHA13 Nisan 2022 Çarşamba 17:44 - Güncelleme: 13 Nisan 2022 Çarşamba 17:44
ABONE OL

KGM'den yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanlığı'nca 10-17 Nisan'daki 57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu güzergahında bazı düzenlemeler yapılacağı belirtilerek, "Bisiklet turunun 14 Nisan 2022 tarihinde yapılacak 5'inci etabı kapsamında İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Saruhanlı Kavşağı-Kırkağaç Kavşağı arasında İstanbul yönü etap süresince trafiğe kapatılacaktır. 15 Nisan 2022 tarihinde gerçekleşecek 6'ncı etap kapsamında ise Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun Çanakkale Kavşağı-Gelibolu Güney Kavşağı (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) arasında İstanbul yönü etap süresince trafiğe kapatılacaktır" denildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.