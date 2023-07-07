Karayolları Genel Müdürlüğü 20. Dönem İşletme Düzeyi Toplu İş Sözleşmesi imzalandı

Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı ile Karayolları Genel Müdürlüğü 20. Dönem İşletme Düzeyi Toplu İş Sözleşmesi İmza Töreni'ne katıldı.

Bakan Uraloğlu, buradaki konuşmasında, Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısını inşa eden yatırımcı bir Bakanlığın mensupları olarak personele verilen değerin ve sağlanan imkanlarının öneminin farkında olduklarına dikkati çekerek, amaçlarının birimlerde çalışan tüm mensupların çalışma verimini en üst seviyeye çıkarmak olduğunu söyledi.

Alın terinin karşılığının sadece teşekkür olmayacağına işaret eden Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bizler, 'çalışanın ücretini teri kurumadan verin' hadisiyle çalışana haklarının verilmesinin ne kadar önemli olduğunu bildiren bir Peygamber'in ümmetiyiz. Bu nedenle sosyal diyalogla işçi ve işverenlerimiz arasındaki hak ve hukuku her daim gözetme gayretinde olduk. Bize göre çalışanın, hizmet edenin yeri çok ayrıdır. Çalışan kesim üretimi etkileyen, kaliteyi artıran en önemli kesimdir. Bu nedenle toplu iş sözleşmelerinde önceliğimiz hep çalışanlarımızı korumak olmuştur."

- "İŞÇİLERİMİZİN HATIRI SAYILIR KAZANIMLARI OLACAK"

İmza töreninin Bakanlık merkez ve taşra teşkilatlarında çalışan 1060 işçi ile Karayolları Genel Müdürlüğünde çalışan 18 bin 534 işçi için önemini vurgulayan Uraloğlu, "Her iki kurum için de yapılan sözleşmeleri inceledim. İmzalanan protokolle işçilerimizin taban ücretleri, ücret zamları, sosyal yardımları, maktu ödemeleri, diğer özlük ve yan haklarında hatırı sayılır kazanımları olacak hayırlısıyla. Bir de müjde verelim sizlere, toplu iş sözleşme farklarınız da en kısa sürede ödenecek inşallah. Bundan sonra da yeni bir azim ve heyecanla çalışmalarınızı sürdüreceğinize yürekten inanıyorum." dedi.

Uraloğlu, kamuda görev yapan memurların da zam oranlarının belli olduğunu anımsatarak, en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağını, emekli maaşlarının yükseltilmesi için de çalışmaların yapıldığını hatırlattı.

Son 5 yılda meydana gelen Kovid-19 salgını ve savaşlara rağmen vatandaşların enflasyona ezdirilmemesi için gayret gösterdiklerine dikkati çeken Uraloğlu, gelecek dönemlerde de refah kaybı yaşayanlara yönelik destekleyici çalışmaları artırma çabası içerisinde olacaklarını dile getirdi.

- "BÖLÜNMÜŞ YOL UZUNLUĞUNU TAM 5 KATINA ÇIKARDIK"

Uraloğlu, son 21 yılda ulaşım alanında reform niteliğinde destanlar yazdıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın vizyonu ve liderliğinde nice projeyi tamamlayarak tarihi başarılara imza attık. Bu başarılara giden yol, elbette belirlenen hedeflere inanarak, tutkuyla kenetlenerek ve özveri ile inşa edilmiş bir takım ruhuyla gerçekleşti. Sizler de bu ruhu yaşayan ve büyük işler başaran bir ailenin üyelerisiniz. Bu başarılar sizlerin özverili çalışmasıyla mümkün oldu. Sizlerle birlikte ülkemizin gelecek hedeflerine ulaşmada gerekli her türlü gayret ve kararlılığı göstermeye birlikte devam edeceğiz."

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kara yollarının ağırlığının çok fazla olduğunun altını çizen Uraloğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"21 yıl önce sadece 6 bin 101 kilometre bölünmüş yolumuz vardı. Yaptığımız çalışmalarla bölünmüş yol uzunluğunu tam 5 katına çıkardık. Şimdi 29 bin kilometre bölünmüş yola sahibiz. Bölünmüş yollarla bağlanan şehir sayımızı 6 dan, 77'ye yükselttik, ana akslarımızın tamamına yakınını bölünmüş yol haline getirdik, geçilmez denen dağları deldik, ülkemizin yalçın kayalarını, derin vadilerini tünel ve viyadüklerle aştık, 100 yılda yapılacak işleri 21 yıla sığdırdık. Bu sürede daha çok çalışmak zorunda kaldınız. Sizleri gerçekten yorduk. Ama hep birlikte karşılığını da aldık. Ve sizler bir köprümüzden, bir tünelimizden ya da sizi sevdiklerinize götüren bir yolumuzdan geçerken 'buralarda emeğim var, katkılarım var' diyeceksiniz. Gururlanacaksınız ve bu gururu taşımayı sonuna kadar hak ediyorsunuz."

Törene, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) Genel Sekreteri Adnan Çiçek, YOL-İŞ Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar da katıldı.

Konuşmaların ardından toplu iş sözleşmesi imzalandı.