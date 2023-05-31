Karayolları kura sonuçları, işçi alımı için başvuruda bulunan adaylar tarafından sorgulanıyor. KGM 3 bin işçi alımı için kura çekilişi, illerin trafik koduna göre sıralı şekilde yapılacak. Peki Karayolları kura çekimi sonuçları açıklandı mı? KGM kura sonuçları nereden öğrenilir? İşte Karayolları kura sonuçları sorgulama

KARAYOLLARI (KGM) KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) kura çekimleri başladı. Farklı kadro dağılımında 3 bin sürekli işçi istihdam edileceği ilan edilirken, kura çekimine kadro sayısı kadar asıl ve asıl sayının 3 katı kadar da yedek aday dahil edileceği belirtildi.

İl ve mesleklere göre ilan edilen kadro sayısı kadar asıl ve asıl sayının 3 katı kadar da yedek aday için kura ile yerleştirme işlemi, Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile noter huzurunda 30-31 Mayıs 2023 tarihlerinde Genel Müdürlüğümüz konferans salonunda gerçekleşecektir. (Noter kurasına, salonun kapasitesi kadar sınırlı sayıda (en fazla 500 katılımcı/istekli) izleyici alınacaktır.)

Karayolları Genel Müdürlüğü 3 bin işçi alımı için gerçekleştirilen kura çekimi, illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı kesintisiz kayıt altına alınarak yapılacak.

İl ve mesleklere göre ilan edilen kadro sayısı kadar asıl ve asıl sayının 3 katı kadar da yedek aday için kura ile yerleştirme işlemi, Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile noter huzurunda 30-31 Mayıs tarihlerinde Karayolları Genel Müdürlüğü'nün konferans salonunda gerçekleşecek.

Karayolları kura sonuçları, noter onayından sonra https://www.kgm.gov.tr/ internet adresinden "DUYURULAR" kısmından ilan edilecektir.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) 30 Mayıs Salı günü kura çekimi yapılacak olan iller:

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars. (Kura çekilişi saat 10:00'da Adana ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Kars ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

KGM 31 Mayıs Çarşamba günü kura çekimi yapılacak iller:

Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Karabük, Osmaniye, Düzce. (Kura çekilişi saat 10:00'da Kastamonu ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Düzce ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

KGM KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Kura sonuçları noter onayından sonra https://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Root/Duyurular.aspx internet adresinden ilan edilecektir.

KARAYOLLARI KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ



KGM kura sonuçları, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün resmi sitesi üzerinden duyurulacak.

KARAYOLLARI İŞÇİ ALIMI MESLEK GRUPLARI VE KONTENJANLARI

631 Düz İşçi,25 Elektrik Tesisat ve Bakım Ustası,

591 Sürücü Operatörü,

374 Kalifiye İşçi,

288 Atölye Usta Yardımcısı,

249 Bina ve Mal Bakıcısı,

168 İş Makinası Operatörü,

144 Bakım İşçisi,

83 Laboratuvar ve Uygulama Tesis Ustası,

80 Ağır Makine Yağcısı,

75 Aşçı,

59 Greyder Operatörü,

51 Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik),

42 Elektronik Ustası,

37 Asfalt Usta Yardımcısı,

20 Aşçı Yardımcısı,

17 Elektrik Tesisatçısı,

15 Vinç Operatörü,

15 Sıhhi Tesisatçı,

12 Makine Operatörü,

9 Traktör Operatörü,

7 Marangoz,

7 Beton Asfalt Serici Operatör Yardımcısı.