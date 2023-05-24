Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) 3 bin işçi alımı için yapılacak olan kura çekiminin tarihleri belli oldu. Karayolları kura sonuçları, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün resmi sitesi üzerinden duyurulacak. Peki, Karayolları kura sonuçları ne zaman açıklanacak? KGM kura sonuçları 2023 açıklandı mı, personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) kura tarihi

KARAYOLLARI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), resmi sayfası üzerinden yaptığı açıklamada, işçi alımı kura çekilişinin yapılacağı tarihleri duyurdu.

Buna göre; İl ve mesleklere göre ilan edilen kadro sayısı kadar asıl ve asıl sayının 3 katı kadar da yedek aday için kura ile yerleştirme işlemi, Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile noter huzurunda 30-31 Mayıs 2023 tarihlerinde Karayolları Genel Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilecek.

Kura sonuçları noter onayından sonra Karayolları Genel Müdürlüğü'nün internet adresinden ilan edilecektir.

İşe alınacak sürekli işçiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12. maddesi hükmüne göre öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayının 3 katı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın Karayollatı Genel Müdürlüğünce doğrudan noter kurası ile belirlenecek.

İLLERE GÖRE KARAYOLLARI KURA TARİHİ



Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı kesintisiz kayıt altına alınarak yapılacaktır.

30 Mayıs 2023 (Salı) günü kura çekilişi yapılacak olan iller:

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars. (Kura çekilişi saat 10:00'da Adana ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Kars ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

31 Mayıs 2023 (Çarşamba) günü kura çekilişi yapılacak olan iller:

Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Karabük, Osmaniye, Düzce. (Kura çekilişi saat 10:00'da Kastamonu ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Düzce ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

KARAYOLLARI KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

