Karayollarının karla mücadelesine takviye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) Makine Teslim Töreni'nde konuştu. Bakan Uraloğlu, "Kışın kar yağışı, doğanın beyaz örtüyle süslendiği, kartpostallara taşınacak kadar güzel görüntülere konu olsa da başta ulaşım olmak üzere günlük hayatımızı zorlaştırdığı bir gerçektir. Bu noktada bizler de zorlu kış şartlarına karşı mücadelemizi daha da güçlendirmek adına yeni karla mücadele ve yol bakım hizmetleri araçlarıyla hizmet filosunu geliştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, KGM'nin her zaman yüksek hizmet standardını getirmenin gayreti içerisinde olduğunu kaydederek "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde geçen son 22 yıl içerisinde karayollarında adeta yeni bir çağın kapılarını araladık. Ülkemizin dört bir yanında doğu-batı, kuzey-güney demeden ülkemizi baştanbaşa yüksek standartlı yol ağıyla donattık." dedi.

-"YÜKSEK DAĞLARI TÜNELLERLE GEÇTİK"

Uraloğlu, 2002 yılında 6 bin 101 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağıyla sadece 6 ilin birbirine bağlı olduğunu anımsatarak, "Yol ağımızı yaklaşık 5 kat arttırıp 29 bin 653 kilometreye çıkararak 77 ilimizi bölünmüş yollarla birbirine bağladık. Bin 714 kilometre olan otoyol uzunluğumuzu 3 bin 796 kilometreye yükselttik. BSK kaplı yollarımızın uzunluğunu da 8 bin 591 kilometre den 31 bin 541 kilometreye ulaştırdık. Yüksek dağları tünellerle, derin vadileri köprü ve viyadüklerle geçtik." açıklamasında bulundu.

-"YOLLARIN TRAFİĞE AÇIK KALMASI ÇOK ÖNEMLİ"

İnşa edilen 479 kilometre köprü ve viyadük ile toplam uzunluğu 790 kilometreye ulaştırdıkları bilgisini veren Bakan Uraloğlu, 717 kilometre tünel yapımı ile de tünel toplam uzunluğunu 767 kilometreye çıkardıkları bilgisini de paylaştı. Uraloğlu, "Ancak bu yolları açmak, tünel ve köprüleri inşa etmek kadar, bu yolların ve yapıların güvenli bir şekilde trafiğe açık kalması da çok önemli." dedi.

Bölünmüş yol uzunluğunun toplam yol ağının yüzde 43'ünü oluşturduğunu dile getiren Uraloğlu sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bölünmüş yollar bütün yol ağımızda hareket eden trafiğin yaklaşık yüzde 83'üne hizmet veriyor. Hamdolsun yaptığımız yatırımlarla trafik kazalarında 100 Milyon taşıt-km başına hayatını kaybeden kişi sayısında da yüzde 77 azalma olduğunu görüyoruz."

-AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ YOL BAKIM HİZMETLERİNİ KOLAYLAŞTIRIYOR

Uraloğlu, uluslararası standartlara uygun, sürüş konforu ve trafik güvenliğini azami ölçüde sağlayan yollar inşa etmenin yanı sıra, çağın en son teknolojik imkân ve araçlarından faydalanarak akıllı ulaşım sistemleri ile yol bakım ve işletme hizmetlerinin gerçekleştirilmesini de kolaylaştırdıklarını belirtti.

Karayolları altyapısını geliştirirken bu yolları kullanan araçların 365 gün kar- kış demeden gece-gündüz trafikte olduğunu göz ardı etmediklerine de dikkat çeken Uraloğlu, "Hem yollarımızın güvenli bir şekilde hizmet vermesi için gerekli bakımlarını yapıyor hem de kar, kış, fırtınaya rağmen açık kalmasını sağlamaya gayret ediyoruz. Bunun için de her yıl yeni makina ve ekipman alarak makine parkımızı güçlendiriyoruz. Özellikle 2016 yılından itibaren makine parkımızda geniş kapsamlı olarak yenileme çalışmalarına başladık." dedi.

-"MAKİNE PARKIMIZIN ORTALAMA YAŞINI 10,2'YE DÜŞÜRDÜK"

Uraloğlu, karla mücadele ve yol bakımı için KGM envanterine sürekli ihtiyaç duyulan makine ve ekipmanları kattıklarının altını çizerek "Makine parkımızın ortalama yaşı 2002 yılında 18,1 iken yeni yaptığımız alımlar ile bu oranı 10,2'ye düşürdük. Aynı zamanda 21 yaş ve üstü ekonomik ömrünü dolduran makinelerin oranını da yüzde 57'den yüzde 16.9'a indirdik. Son alımlarla birlikte 2016 yılından itibaren 7 bin 157 adet makine ve ekipman satın alınarak makine parkımızın yüzde 49'nu yenilemiş olduk." ifadelerini kullandı.

-"628 ADET MAKİNE VE EKİPMANINI KARAYOLLARINA KAZANDIRDIK"

Uraloğlu, 2024 yılında 1 milyar 516 milyon lira bedelle, eskavatör, vakumlu süpürge, çekici, kanal kazıcı yükleyici gibi 43 çeşit yol bakım ve karla mücadele faaliyetlerinde hayati önemi haiz; 344 adet makine ve 284 adet ekipman olmak üzere toplam 628 adet makine ve ekipmanını karayollarına kazandırdıklarını belirtti. KGM filosuna ait bilgileri paylaşan Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Satın alınan bu makine ve ekipmanların yüzde 85'i yerli imalattır. Bu alımlar ile makine parkımızın yenileme değeri toplam 718,2 milyon dolara yükselmiştir. Bu son alımlarla karayollarımız 5 bin 598 adedi hareketli makine olmak üzere toplam 14 bin 607 adet makine ve ekipman ile hizmet verir hale gelmiştir."

-KIŞ HAZIRLIKLARI TAMAM

Bakan Uraloğlu, bugün envantere katılan karla mücadele ve yol bakım araçlarının filonun gücüne güç kattığını ifade ederek "Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Kış hazırlıklarımız da tamam. Karayolları ekiplerimiz, vatandaşlarımızın konforlu ve trafik güvenliği sağlanmış bir ortamda yolculuk yapması için kar ve buzla mücadele çalışmalarına devam edecek. Bu çalışmalar yurt genelindeki 68 bin 549 km'lik yol ağında; 452 karla mücadele merkezi üzerinden, 12 bin 634 adet makine ve ekipman, 13 bin 283 personel ile gerçekleştirecek." dedi.

-926 KİLOMETRE KAR SİPERİ YAPILDI

Çalışmalarda kullanılmak üzere; 738 bin ton tuz, 422 bin metreküp tuz agregası ve kritik kesimler için 11 bin 576 ton tuz çözeltisinin karla mücadele merkezlerinde depolandığını anlatan Uraloğlu, "Yollarımızda tipi ve esinti nedeni ile trafik akışının güçleştiği veya kapandığı kesimlere 926 kilometre kar siperi yapılmıştır. Karla mücadele merkezlerinde de; güzergâh analizi, karla mücadele çalışmaları, açılan ve kapanan yollar ve anlık trafik monitörler üzerinden akıllı ulaşım merkezlerimizden takip ediliyor." ifadelerini kullandı.

Önemli geçitlerde bulunan sabit kameralar aracılığıyla KGM ve Bölge Merkezlerinden hava ve yol durumlarının da izlendiğini söyleyen Uraloğlu, "Kritik kesimlerde görevlendirilen bin 480 adet karla mücadele aracı kameralarla, 5 bin adet karla mücadele aracı ise Araç Takip Sistemi ile takip ediliyor. Bu sayede etkin bir kar mücadelesi yapılıyor." dedi.

-SÜRÜCÜLERE UYARI

Araçlarıyla seyahat eden vatandaşlara da tavsiyelerde bulunan Bakan Uraloğlu, "Kış mevsiminde seyahat edecek sürücülerimizin ve yolcularımızın yola çıkmadan önce seyahat güzergahı hakkında muhakkak bilgi edinmeleri gerekmektedir. Kullandıkları araçlarında kış lastiği takmak, araçlarında zincir, takoz bulundurmak gibi önlemlerle kış şartlarına hazırlıklı olmaları gerekir." ifadelerini kullandı.

Seyahat edecek vatandaşların yol durumunu ALO 123 Bakanlık Çağrı Merkezi'nden, ALO 159 Yol Danışma hattından, cep telefonu aplikasyonundan ya da KGM web sitesi üzerinden sunulan güzergâh analizi programı ile öğrenebileceklerini belirten Uraloğlu, "Bizler zaten yol kenarında bekleyen karla mücadele ekiplerimizle trafiğin aksamaması içinde her an teyakkuz halinde olacağız." şeklinde konuştu.

-KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI BUGÜN BAŞLIYOR

Bugünden itibaren kış lastiği kullanma zorunluluğunun da başladığını anımsatan Uraloğlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"1 Aralık- 1 Nisan tarihleri arasında; kamyon, tanker, minibüs ve otobüs gibi ticari araçların dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin kış lastiği olması zorunlu olacak. Yasal olarak zorunlu olmamakla bütün özel araçların da kış lastiğini takmalarını özellikle tavsiye ediyorum. Kış lastiği taktırmayıp kurallara uymayanlar 4 bin 69 lira para cezası uygulanacağını ve ceza puanı verileceğini unutmasınlar. Sürücülerimizin seyahatleri sırasında mutlaka kolluk kuvvetlerimizin, karayolcu görevlilerimizin uyarılarına ve trafik kurallarına uymalarını bekliyoruz."