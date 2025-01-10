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Karbonmonoksitten zehirlenen çift hayatını kaybetti

Adana'da sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen yaşlı çift yaşamını yitirdi.

AA10 Ocak 2025 Cuma 13:25 - Güncelleme:
Karbonmonoksitten zehirlenen çift hayatını kaybetti
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Merkez Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'ndeki tek katlı müstakil evde yaşayan Soner Koçak, oturma odasında uyuyan babası Ömer Faruk Koçak (68) ve annesi Semiha Koçak'ı (64) uyandırmak istedi.

Koçak, hareketsiz yatan annesi ve babasının ağzından kan geldiği fark ederek durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.

Çiftin, odada gece yakılan sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi.

Bir gün önce sobanın borusunun tıkalı olduğunu fark eden Ömer Faruk Koçak'ın eşine "Soba borusunu yarın temizlerim." dediği öğrenildi.

Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından çiftin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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