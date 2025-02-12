Karbonmonoksitten zehirlenen muhtar hayatını kaybetti

Yalnız yaşayan Bahçedere Mahallesi Muhtarı Nezir Ertürk'in (55), evden çıkmadığını gören komşuları, kapıyı kırarak içeri girdi.

Ertürk'ü yatağında hareketsiz halde bulan komşular, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Isınmak amacıyla sobadan çıkardığı kovayı yatak odasına koyduğu ve sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edilen Ertürk, Alaşehir'de özel bir hastaneye kaldırıldı.

Nezir Ertürk, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.