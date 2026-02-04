İSTANBUL 13°C / 6°C
  Güncel
  • Karda mahsur kalan hasta çocuklara Mehmetçik yetişti
Güncel

Karda mahsur kalan hasta çocuklara Mehmetçik yetişti

Kars'ta tipi nedeniyle yolu kapanan köyde ateşi yükselen 2 çocuk için ekipler zamanla yarıştı. Kara saplanan ambulansı Özel İdare ekipleri kurtarırken, hasta çocukları paletli amfibi araçla Mehmetçik tahliye etti.

4 Şubat 2026 Çarşamba 14:14
Karda mahsur kalan hasta çocuklara Mehmetçik yetişti
ABONE OL

Kars genelinde etkisini sürdüren olumsuz hava şartları, ulaşımda aksamalara neden olmaya devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı İbiş köyünde yüksek ateş şikayeti olan 2 çocuğun ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yoğun kar ve tipi nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Tipinin etkili olduğu bölgede hasta çocuklara ulaşmaya çalışan ambulans kara saplanarak mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye hızla Akyaka Özel İdares karla mücadele ekipleri sevk edildi. İş makinelerinin yoğun çalışması sonucu kara saplanan ambulans kurtarılarak yolun bir kısmı ulaşıma açıldı.

MEHMETÇİK'TEN ŞEFKAT ELİ

Yolun kalan kısmının tamamen kapalı olması ve tipinin şiddetini artırması üzerine devreye Mehmetçik girdi. Paletli amfibi araçla köye ulaşan Mehmetçik, ateşler içindeki 2 çocuğu evlerinden alarak güvenli bir şekilde bekleyen ambulansa taşıdı.

Mehmetçik'in kucağında ambulansa ulaştırılan çocuklar, ilk müdahalelerinin ardından Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan çocukların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

  • ambulans kurtarma
  • paletli araç tahliye
  • köyde kurtarma

