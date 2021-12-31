KARDEMİR'in demir yolu tekerleri dünya yollarında

AA 31 Aralık 2021 Cuma 12:16 - Güncelleme: 31 Aralık 2021 Cuma 12:16

Ülkenin ilk ağır sanayisi olma özelliğine sahip KARDEMİR, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla 2018'de yaklaşık 200 milyon dolarlık yatırım yaparak yılda 200 bin üretim kapasiteli tesis kurdu.

Tren tekeri yatırımıyla bu alanda dünyanın sayılı üreticileri arasına giren KARDEMİR, bu yıl tamamladığı bir dizi sertifikasyon süreçlerinin ardından dünya standartlarında ticari faaliyetlere katılma yetkisine sahip oldu.

Yük, yolcu, hafif raylı sistem ve lokomotif tekeri üretimi yapan KARDEMİR, bir yandan Türkiye'nin ihtiyacını karşılarken, bir yandan da Avrupa Birliği (AB) bölgesi, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri için yaklaşık 300 bin adet üretim anlaşmaları yaptı.

- "Üretim kapasitemizi ve gücümüzü artırmaya devam edeceğiz"

KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanvekili Erdal Erdem, AA muhabirine, KARDEMİR'in demir yolu ulaşım sektörünün ihtiyaç duyduğu ürünleri üretebilmek ve tedarik zincirini oluşturabilmek adına önemli adımlar atmaya devam ettiği söyledi.

Erdem, 2022 yılı için demir yolu tekerleğinde ana satış odağını yurt dışına çevirdiklerini anlatarak, "Türkiye'nin demir yolu yatırımlarına eş güdümlü olarak kurulan ve stratejik öneme sahip tesisimizle ülkemizin dışa bağımlılığını sonlandırıyor ve ihracatımızla ülke ekonomimize katkı sağlıyoruz. Üretim kapasitemizi ve gücümüzü artırmaya devam edeceğiz. Katma değere önem veriyoruz, demir yolu teker üretimi bunlardan birisi." diye konuştu.

- "Dünyadaki birkaç ülkeden birisiyiz"

Türkiye'nin ihtiyacının 5 katı büyüklüğünde üretim yapabilen bir tesise sahip olduklarına işaret eden Erdem, şunları kaydetti:

"Artık dünyada ve ülkemizde raylı ulaşım sistemleri çok yoğun bir şekilde kullanılıyor. Ülkemizin yılda 40 bin tren tekeri ithalatı var. Tesisimiz yıllık 200 bin kadar çok farklı kategorilerde üretim yapabiliyor. Dünyada sadece birkaç ülkenin başarabildiğini Türkiye, burada Karabük'te yerli mühendisleriyle başarıyor. Ülkemizde ve dünyada hangi sınıfta bir demir yolu tekeri ihtiyacı varsa bunu karşılayabilecek kabiliyetimiz var. Bu konuda dünyadaki birkaç ülkeden birisiyiz."

Erdem, kalite ve pazarlama anlamında bütün sertifikasyon süreçlerinin tamamlandığını belirterek, "Avrupa'da ve dünyada tren tekerleği konusunda çok daha iddialı bir kuruluş olacağız. Hem Cumhurbaşkanımıza hem de hükümetimize katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Şu anda yıllık çelik üretimlerinin 3 milyon tona yaklaştığını, hedeflerinin ise 2023'e kadar bunu 3,5 milyona çıkarmak olduğunu anlatan Erdem, bu yıl üretim ve satış rekorlarını kırarak en yüksek karlılık oranlarına ulaştıklarını sözlerine ekledi.