Kardeş Çocukları neden final yapıyor? Kardeş Çocukları final bölümünde neler yaşandı? gibi soruların yanıtları tüm dizi takipçileri tarafından merak ediliyor. Star Tv ekranlarında izleyici ile buluşan Kardeş Çocukları dizisi final fragmanı yayınlandı. Başrollerini Mehmet Aslantuğ, Nur Fettahoğlu ve Ayça Bingöl’ün paylaştığı Kardeş Çocukları final bölümünde Yıldırım’ın Ümran’a evlenme teklifi etmesi Hayat ve Umay’ın kalplerinde bomba etkisi yaratacak. Kardeş Çocukları dizisi final bölümü hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

KARDEŞ ÇOCUKLARI NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Salı akşamları yayınlanan Kardeş Çocukları bu akşam ekrana veda edecek. Kardeş Çocukları final bölümüyle bu akşam 20:00'de ekrana gelecek.

KARDEŞ ÇOCUKLARI FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Yıldırım’ın Ümran’a evlenme teklif etmesi Hayat ve Umay’ın kalplerinde bomba etkisi yaratır. Hayat annesine olan bütün kırgınlığıyla Savaş’a sığınırken, Umay’ın dengesi tamamen bozulur. Adnan, yalıdaki yemekte yaşanan bütün gelişmeleri takip edip, rotasını Umay’dan Ümran’a doğru kırarken, Umay, Reşat’ın Hayat ve Yıldırım’la ilgili gizli gündeminden habersiz, Yıldırım ve Ümran’ın evlenmesine engel olmak için hızla harekete geçer.

Hayat, Savaş’a karşı yaşadığı duygu karmaşasından kaçmak isterken işleri iyice karıştırırken Savaş ise gözünü karartmış Hayat’ın peşindedir. Ümran, ortağı olduğu yalanların ve yıkıcı gerçeklerin arasına sıkışmış, Yıldırım’a gönlünden geçen cevabı veremezken, baba ve kızı birbirine kavuşturmak için çıktığı yolda giderek umudunu daha çok kaybeder. Ümran’ın tüm umutları tükenmişken kadere doğru atılan küçük bir adımın bütün yolları açacağından habersizdir