Kardeş katili oldu! Kaçarken arazide kıskıvrak yakalandı

Kardeşi Hasan Hurşit'e (44) ateş ettikten sonra kaçan ve evinin yakınındaki arazide yakalanan Recep Hurşit'in (50) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Recep Hurşit, Yapraklı ilçesi Akyazı Caddesi'nde İl Sağlık Müdürlüğünde memur olan kardeşi Hasan Hurşit'e ateş ettikten sonra kaçmış, ağır yaralanan Hasan Hurşit, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Çankırı Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Hasan Hurşit'in 3 çocuk babası olduğu, eşinin ise dördüncü çocuklarına hamile olduğu öğrenildi.