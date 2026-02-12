İSTANBUL 15°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Şubat 2026 Perşembe / 25 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6571
  • EURO
    51,9539
  • ALTIN
    7104.99
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Kardeş katili oldu! Zanlı aranıyor

Denizli'nin Güney ilçesinde, tartıştığı ağabeyi tarafından tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti.

AA12 Şubat 2026 Perşembe 10:33 - Güncelleme:
Kardeş katili oldu! Zanlı aranıyor
ABONE OL

Yağcılar Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Ç. (64) ile kardeşi Muzaffer Ç. (60) arasında Üçkuyular Mahallesi'ndeki arazide tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda kardeşine tabancayla ateş eden Mustafa Ç. kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Güney Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve Güney Ziraat Odası Genel Sekreteri olduğu öğrenilen Muzaffer Ç. müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri, emekli polis olduğu belirtilen zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

  • Denizli Güney
  • Ağabey Vurma
  • CinayetfontWeight
  • Ölüm Olayı
  • Suçlu Kardeş
  • Tabanca Olayı

ÖNERİLEN VİDEO

Küçükçekmece'de sokak ortasında dehşet: Polis memuru ve eşi darp edildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.