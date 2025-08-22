İSTANBUL 34°C / 24°C
  Kardeş okul protokolü imzalandı: Eğitimde Türkiye–Azerbaycan iş birliği
Güncel

Kardeş okul protokolü imzalandı: Eğitimde Türkiye–Azerbaycan iş birliği

Azerbaycan'ın milli kahramanı Mübariz İbrahimov adına kurulan Tahsil Kompleksi ile Çameli Anadolu Lisesi arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında öğrenci–öğretmen değişimleri yapılacak, ortak projeler ve kültürel iş birlikleri hayata geçirilecek.

22 Ağustos 2025 Cuma 10:13
Kardeş okul protokolü imzalandı: Eğitimde Türkiye–Azerbaycan iş birliği
Çameli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde gerçekleştirilen protokol törenine, Bilsuvar Tahsil Kompleksi adına sözleşmeyi imzalayan İcra Direktörü Aqşin Bağırov, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Çameli İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Uzun ve Çameli Anadolu Lisesi Müdürü Hüseyin Hoş da katıldı. Katılımcılar iki kardeş ülkenin gençleri arasında bağların güçlenmesinin önemine vurgu yaptı.

KARDEŞ ÜLKE HEYETİ ÇAMELİ GES PROJESİNİ İNCELEDİ

Azerbaycan'ın Bilesuvar Rayonu kardeş şehrimizden gelen heyet, daha sonra Çameli ilçesi Cumaalanı Mahallesi'nde kurulan Çameli Belediyesi Güneş Enerjisi Santralini (GES) yerinde inceledi. Heyete Belediye Başkan Yardımcısı Sayın İsmail Durmaz tarafından sistemin çalışma prensipleri, üretim kapasitesi ve ilçeye sağladığı enerji katkısı hakkında detaylı bilgiler verildi. Yenilenebilir enerji alanındaki bu yatırım, misafir heyetin büyük ilgisini çekti.

Azerbaycan heyeti, ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Çameli'ndeki çalışmaları takdir ettiklerini ifade etti.

Ziyarete Yunsurov Vlahddin Yusif, Mmmdov Xanlar, Astanov Elşn vz, Hsnzad Ramil, Bağırov Aqşin, Nuriyev Qurban Xanli, Bdlov Rövşn Mmmdli, Abasov İlqar, Mhrrmov Elcan, Mmmdov Faiq ve Sfrov Elsevr katıldı.

