AA 02 Nisan 2021 Cuma 14:08 - Güncelleme: 02 Nisan 2021 Cuma 14:48

Vali Rahmi Doğan, Büyükşehir Belediyesince Gastronomi Evi'nde düzenlenen serginin açılışında büyükelçileri Hatay'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Bu yılın aynı zamanda "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" olarak ilan edildiğini hatırlatan Doğan, TÜRKSOY'lu devletlerin Türkçeyi konuşabiliyor ve birbiriyle anlaşıyor olmasının önemine değindi.

Coğrafi birliğin de önemli olduğuna dikkati çeken Doğan, bu durumun Türk kültürünün ve kardeşliğini pekiştireceğini ifade etti.

Resim sergisinde her ülkenin kendi değerlerinin yer aldığını belirten Doğan, bunları gidip yerinde görmek gerektiğini vurgulayarak ülkeler arası seyahatlerin arttırılarak devam ettirilmesinin de önemli olacağını söyledi.

- "KARDEŞ TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN BİZLERE VERDİĞİ DESTEĞİN ANLAMI ÇOK BÜYÜKTÜR"

TÜRSOY Genel Sekreteri Kaseinov ise Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığın 30. yıl dönümü etkinliğinde medeniyetler şehri Hatay'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Türki Cumhuriyetlerinin bağımsızlığının kendileri için her şeyden daha önemli olduğunu vurgulayan Kaseinov, "Geçen bu 30 yıl içerisinde bağımsız devletlerimizin gösterdiği gelişim ve başarıları bizlere büyük bir gurur hissi vermektedir. TÜRKSOY üye ülkelerinden aldığı güçle halklarımızın arasında kültür ve sanat etkileşimlerinin pekişmesine yönelik çok sayıda projenin hayata geçirilmesi için üstün gayret gösterilmektedir." diye konuştu.

Kaseinov, bu çabalar kapsamında üye ülkelerin bağımsızlıklarının 30. yıl dönümünde Türk dünyasının en seçkin fotoğraf sanatçılarının objektiflerine yansıyan karelerden oluşan serginin Hatay'da sergilenmesinden büyük gurur duyduklarını dile getirdi.

En önemli temennilerinin Türk dünyasının kültür ve sanatlarını yaşatılması olduğunu aktaran Kaseinov, "Kardeşlik bağlarımızı her geçen gün daha da güçlendirdiğimiz ve 30. bağımsızlık yıl dönümünü coşkuyla kutladığımız bu günlerde, bağımsızlığımızın ilk anından günümüze her zaman yanımızda hissettiğimiz kardeş Türkiye Cumhuriyeti'nin bizlere verdiği desteğin anlamı çok büyüktür. Daha 2 gün önce devletlerimizin değerli cumhurbaşkanları gerçekleştirdiği Türk İslam Zirvesi ile halklarımızın arasında birliğin en güzel örneğini sergilemiş, bütün dünyanın izlediği zirvede aldıkları kararlarla Türk dünyasında kardeşlik bağlarının daha da kuvvetlenmesi için önemli adımlara imza atmışlardır." dedi.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, bugün Hatay'a zaferle geldiklerini belirterek Türk ve Azerbaycan halklarının bir millet, iki devlet olduğunu vurguladı.

Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev de 30 yıl önce asırlık tarihlerinde yeni bir sayfa açıldığını ve ülkelerinin özgürlüğünü, egemenliğini. bağımsızlığını ilan ettiğini anlattı.

Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Alişir Azamhocayev ve Türkmenistan Büyükelçisi İshankuli Amanliyev de kardeşlik, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise ev sahipliğini üstlendikleri serginin açılışına gelen misafirlerine teşekkür ederek birlik ve beraberliğin önemine değindi.

Konuşmalarından ardından katılımcılar, Bağımsızlıklarının 30. Yılında Türk Cumhuriyetleri Fotoğraf Sergisi'nin açılış kurdelesini kesti. Daha sonra TÜRSOY Genel Sekreteri Kaseinov ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş, katılımcılara plaket verdi. Büyükelçiler de Vali Doğan ve Kaseinov ile Savaş'a çeşitli hediyeler takdim etti.

Katılımcıların sergiyi gezmesiyle program sona erdi.