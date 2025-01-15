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Kardeş ülke Azerbaycan Türkiye'de inşa ediyor! Sona gelindi

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası Türkiye ve Azerbaycan devleti tarafından yaptırılan Azerbaycan Mahallesi'nde sona gelindi. Tamamlanan deprem bloklarında örnek daireler ortaya çıkarken ekipler peyzaj çalışmalarını sürdürüyor.

IHA15 Ocak 2025 Çarşamba 10:03 - Güncelleme:
Kardeş ülke Azerbaycan Türkiye'de inşa ediyor! Sona gelindi
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinin kesiştiği Azerbaycan Bulvarı'ndan esinlenerek ismi verilen ve Hayrullah Mahallesi'nde yapımına başlanan Azerbaycan Mahallesi'ndeki deprem konutlarında sona gelindi.

TOKİ ve MİDA tarafından Azerbaycan Mahallesi'nde toplam bin 278 konut ve 826 iş yerinden oluşan dev bir projeyi hayata geçirdi.

Azerbaycan Mahallesi'ndeki proje, hem konut sakinlerinin hem de iş yeri sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlandı. Projenin kısa sürede tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor.

Projeyle ilgili açıklama yapan TOKİ Uzmanı Mimar Hatice Ezgi Reyhanlıoğlu, çalışmaların bölgenin zemin sağlamlaştırmasıyla başladığını belirterek yaklaşık 200 kilometrelik fore kazıkların yerleştirildiğini ifade etti.

Örnek dairelerin de ortaya çıktığını ifade eden Reyhanlıoğlu, "Azerbaycan Mahallemizde bin 278 adet konut, 826 adet iş yerimiz bulunuyor. Buradaki çalışma zemin sağlamlaştırma ile başladı. 200 kilometre 15 ve 10 metre uzunluğunda tam donatılı sürtünme kazıklar yaptık. Bu bölgemizde şu anda bir artı bir, iki artı bir ve üç artı bir konutlarımız var ve en kısa sürede teslim etmek için peyzaj çalışmalarına başladık. Alanda hem engellilerin düşünüldüğü, hem yeşil alan ve peyzajı ile tüm alanda sosyal faaliyetlerle beraber vatandaşlarımıza teslim edeceğiz" dedi.

Öte yandan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipleri ise yeni konut alanlarının çevre düzenlemelerini ve ulaşım altyapısını tamamlıyor.

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