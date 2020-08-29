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Kardeş ülke Azerbaycan'da halk sokaklara çıktı: Türk ordusu burada kalsın

Yüzlerce Azerbaycanlı, Bakü'de Türk ordusunun Azerbaycan'da kalması için gösteri yaptı.

AA29 Ağustos 2020 Cumartesi 10:22 - Güncelleme: 29 Ağustos 2020 Cumartesi 10:22
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Türk ordusunun Azerbaycan'da kalmasını isteyen yüzlerce Azerbaycanlı, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği önünde toplandı.

Büyükelçiliğin karşısındaki parkta bulunan Atatürk heykelinin çevresinde toplanan Azerbaycanlılar, "Türkiye kal" sloganı attı.

Türk ve Azerbaycan bayrakları taşıyan kalabalık, üzerinde "Bir millet iki devlet", "Azerbaycan'da Hristiyan asker istemiyoruz" yazan dövizler taşıdı.

Dağlık Karabağ'ın Türk toprağı olduğunu vurgulayan Azerbaycanlılar, "Defol Ermenistan" sloganı attı.

Türk ve Azerbaycan hava ve kara kuvvetleri ağustos başında geniş kapsamlı ortak askeri tatbikat yapmış, her iki ordu da birlikte hareket etme kabiliyetlerini test etmişti.

Atak helikopterlerinin, F-16 savaş uçuklarının da görev aldığı tatbikatlar Bakü, Nahçıvan, Gence, Kürdemir ve Yevlah'da gerçekleştirilmiş ve 10 gün sürmüştü.

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