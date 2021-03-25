Kardeş ülke ile ortak yapılan dev tatbikat başarıyla icra edildi

AA 25 Mart 2021 Perşembe 18:54 - Güncelleme: 25 Mart 2021 Perşembe 18:54

Ülkede temaslarını sürdüren Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Özbekistan Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Şuhrat Halmuhammedov, Surhanderya Valisi Tura Bobolov ve Savunma Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı üst düzey yetkilileriyle tatbikatın son gününü izledi.

Tatbikat senaryosuna göre, Özbek ve Türk özel kuvvet birlikleri devlet sınırlarını ihlal ederek yasa dışı yollarla ülkeye sızan silahlı çeteleri insansız hava araçlarıyla tespit ederek, onları havadan ve karadan düzenledikleri saldırılarla etkisiz hale getirdi.

Tatbikat kapsamında iki ülke askerleri 15 kilometrelik özel taktik koridorundan geçme, özel atış, yakın dövüş ve zorlu koşullarda hayatta kalma konularında ortak eğitimler yaptı. Katılımcılar, özel taktik eğitiminin yanı sıra ortak spor müsabakaları düzenledi.

Tatbikatın kapanışında konuşan Güler, "Bugün iki dost ve kardeş ülke silahlı kuvvetlerinin ortak faaliyeti olan Özbekistan-Türkiye sınır güvenliği özel kuvvetler tatbikatı vesilesiyle atalarımızın geldiği bu topraklarda siz değerli konuklarımızla beraber kahraman Türk ve Özbekistan özel kuvvetler komutanlığı personeli ile bir arada bulunmanın haklı gurur ve heyecanını yaşıyoruz." dedi.

Güler, Türkiye'nin ekipman ve askeri eğitim konularında Özbekistan'a her türlü desteği vermeye hazır olduğunu kaydederek amaçlarının Özbekistan ile iş birliklerini geliştirmek olduğunu belirtti.

Halmuhammedov da Özbek ve Türk halklarının dostluk ve kardeşlik bağlarıyla bağlı olduğunu, bundan dolayı ortak tatbikatı "Dostluk" diye adlandırdıklarını vurguladı.

Ülkesinin Türkiye ile iş birliğinin geliştirilmesine ayrıca önem verdiğini dile getiren Halmuhammedov, bu iş birliğini daha da geliştirmeye hazır olduklarının altını çizdi.

Halmuhammedov, Türk özel kuvvetleriyle iş birliğinde düzenlenen ortak tatbikatın her iki taraf için çok faydalı olduğunu ifade ederek bundan dolayı Türk tarafına teşekkür etti.

Törenin sonunda ortak tatbikatta başarılı olan Özbek ve Türk askerler ödüllendirildi.

Özbekistan'ın Afganistan sınırındaki Tirmiz şehrinde askeri poligonda 22 Mart'ta başlayan tatbikat, iki ülke arasındaki askeri iş birliği planı kapsamında düzenlendi.